Julia Duchrow: Der Druck ist vielfältig. So behindern ganze 173 Staaten in der Welt zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht zu friedlicher Versammlung. In immer mehr Staaten werden Nichtregierungsorganisationen durch so genannte "NGO-Gesetze" in ihrer Arbeit behindert. So wird ein Gegengewicht zur Politik und eine nachhaltige Entwicklung der Zivilgesellschaft geschwächt. Hinzu kommen in vielen Staaten staatliche Repressionen, maßlose Gewalt gegenüber Kritikern, willkürliche Verhaftungen oder sogar Ermordungen.