"Das passiert in Staaten, in denen niemals eine Wahlurne aufgestellt wird, aber auch in Brüssel, Rom und Budapest", heißt es in der Studie. In vielen Ländern würden Menschenrechtsaktivisten massiv bedroht. Julia Duchrow, Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt, spricht im heute.de-Interview von "staatlichen Repressionen, maßloser Gewalt gegenüber Kritikern, willkürlichen Verhaftungen oder sogar Ermordungen" in vielen Ländern dieser Welt.



Oft gehe es Regierungen und ihnen nahestehenden Unternehmen darum, Kräfte einzuschränken, die sich für mehr gesellschaftlichen Ausgleich und gegen Korruption einsetzten. Duchrow berichtet, dass der Einsatz gegen Landraub, illegale Holzeinschläge oder Umweltverschmutzungen, nie gefährlicher gewesen sei als heutzutage. Die Zahl der ermordeten Landrechtsverteidiger in Brasilien, Kolumbien oder in Honduras bezeichnet Duchrow als "horrend".