Supercup: Atlético Madrid feiert 4:2-Sieg gegen Real Madrid. Quelle: reuters

Real Madrid hat das erste Pflichtspiel nach dem Abschied von Weltfußballer Cristiano Ronaldo verloren. Im Finale um den europäischen Supercup gab es gegen Atlético Madrid eine 2:4 (2:2, 1:1)-Niederlage in der Verlängerung.



Bereits nach 49 Sekunden brachte Diego Costa Atlético in Führung. Karim Benzema köpfte nach einer Hereingabe von Gareth Bale den Ausgleich (27. Minute). Sergio Ramos (63./Handelfmeter) gelang das 2:1 für den Champions-League-Sieger. Costa (79.) sorgte für neue Hoffnung beim Europa-League-Gewinner. In der Verlängerung trafen Saul Niguez (98.) und Koke (104.) für Atlético.