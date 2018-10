Trump (r.) und Netanjahu in Davos. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump die volle Unterstützung seines Landes bei der strikten Anti-Iran-Politik Washingtons zugesagt. Bei einem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Netanjahu zu Trump: "Wir unterstützen Sie komplett in Ihrer unerschütterlichen Position zum Atomdeal mit Iran."



Wenn die USA das Abkommen verlassen sollten, werde Israel volle Unterstützung leisten. Trump habe eine starke Anti-Iran-Allianz geschmiedet.