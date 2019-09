Ein Schild der «IAEA» am Eingang. Symbolbild

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat bestätigt, dass sich der Iran weiter von den Einschränkungen des Atomabkommens gelöst hat. Laut einer Mitteilung habe der Iran in Natanz weitere Zentrifugen installiert, die zur leistungsstärkeren Urananreicherung genutzt werden könnten.



Der Iran hat das 2015 in Wien ausgehandelte Atomabkommen damit in einem dritten Punkt gebrochen. Am Wochenende seien die Zentrifugen aber noch nicht in Betrieb genommen worden, teilte IAEA-Sprecher Fredrik Dahl mit.