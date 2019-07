Wie angekündigt, will sich der Iran ab heute nicht mehr an die im Atomabkommen festgeschriebene Urananreicherung von 3,67 Prozent halten. "Ab heute halten wir uns nicht mehr an die 3,67 Prozent und unsere Urananreicherung wird je nach Bedarf erhöht", sagte Regierungssprecher Ali Rabei in der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Begrenzung der Urananreicherung auf maximal 3,67 Prozent ist eine der wichtigsten Auflagen des Abkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden soll. Die Reaktionen sind harsch, Entspannung ist nicht in Sicht.