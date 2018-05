Die Erwartungen an die EU sind groß und gleichzeitig kennen wir ihre Schwächen. Selbst der minimalste Konsens ist schwer zu erreichen... Carlo Masala, Politikwissenschaftler

Sicherheitsexperte Masala teilt diese Einschätzung: "Ich halte Großbritannien für den Teil, der am ehesten rausbrechen könnte." Für Masala ist es unwahrscheinlich, dass die EU diese Einigkeit die sie jetzt an den Tag legt, aufrechterhalten kann. Rachid Ouaissa sieht das auch in der Funktionsweise der EU selbst begründet: "Die Erwartungen an die EU sind groß und gleichzeitig kennen wir ihre Schwächen. Selbst der minimalste Konsens ist so schwer zu erreichen, so dass ich zu diesem pessimistischen Ausgang komme."



Was aber passiert, wenn die EU wackelt? Die Option, sich umzuentscheiden und zum Juniorpartner der USA zu werden, ist durchaus noch gegeben. Nimmt die EU diese Rolle ein, könnte es eine Blockbildung, ähnlich wie im Kalten Krieg, zur Folge haben. Das befürchtet Rachid Ouaissa: "Mit einer ähnlichen Konstellation auf der anderen Seite, also Russland und China neben Iran, wird es zu einer völligen Diskreditierung der EU in Iran und bei dessen Bevölkerung führen". Seiner Einschätzung nach könnte es dann auch zu mehr Kriegen und Vertreibungen in der Region kommen.