Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) unterstützt das Atomabkommen. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die USA aufgefordert, trotz der umstrittenen Politik der iranischen Regierung am Atomabkommen mit Iran festzuhalten. "Wir appellieren an die USA mitzuhelfen, dass dieses Abkommen weiterlebt", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach einem Krisentreffen in Brüssel.



Das Abkommen stellt Iran eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht. US-Präsident Donald Trump stellt den Deal infrage und droht mit einem Ausstieg.