Kurz vor einem Spitzentreffen mit Iran hat sich Außenminister Heiko Maas zuversichtlich über einen Verbleib der Islamischen Republik im Atomabkommen geäußert.



"Wir sind der Auffassung, dass nicht nur wir ein Interesse daran haben, dass dieser Atomvertrag bestehen bleibt, sondern auch der Iran", sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Das Land brauche eine wirtschaftliche Perspektive. Am Dienstag findet ein Spitzentreffen mit iranischen Vertretern in Brüssel statt.