Atomkraftwerk im Iran. Archivbild

Quelle: Majid Asgaripour/Mehr News Agency/dpa

Trotz aller Spannungen haben sich die sechs an dem Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe beteiligten Staaten zu der umstrittenen Vereinbarung bekannt, aus der die USA im vergangenen Jahr ausgestiegen sind.



Nach einem Treffen in New York zeigten sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und dem Iran in einer gemeinsamen Erklärung einig, dass das Abkommen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Verbreitung von Nuklearwaffen spielt.