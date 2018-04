Mike Pompeo und Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Quelle: Haim Zach/Israeli government office/dpa

Die USA wollen das Atomabkommen mit Iran entweder nachbessern oder aufkündigen. "Der Deal ist sehr fehlerhaft", sagte Außenminister Mike Pompeo nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv.



Netanjahu sagte, eine Atombombe in den Händen radikaler Islamisten wäre eine Bedrohung für die Welt. Netanjahu wirft Teheran vor, heimlich weiter an einer Atombombe zu bauen. US-Präsident Donald Trump muss bis zum 12. Mai über das Abkommen entscheiden.