Südkoreas Präsident Moon Jae-in.

Quelle: Jung Yeon-Je/Pool AFP/AP/dpa

Südkorea erhofft sich vom geplanten zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Wendepunkt bei den Bemühungen um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Das sagte der Sprecher des Büros von Präsident Moon Jae In. Fernziel bleibe die Schaffung einer atomwaffenfreien Halbinsel.



Das Weiße Haus in Washington hatte am Freitag angekündigt, das Treffen Trumps mit Kim werde Ende Februar zustandekommen. Der Ort ist noch nicht bekannt.