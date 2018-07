Unsere Erwartungen und Hoffnungen waren so naiv, dass es töricht genannt werden könnte. Stellungnahme des nordkoeranischen Außenministeriums

Das nordkoreanische Außenministerium nannte die Gespräche dagegen "bedauerlich". Es beschuldigte die USA am Samstag, "einseitige und Räuber-artige" Forderungen nach einer Entnuklearisierung gestellt und den Geist des Gipfeltreffens von Machthaber Kim Jong UN und US-Präsident Donald Trump verraten zu haben. Das Ergebnis der Gespräche sei «sehr besorgniserregend», da es in eine "gefährliche Phase" geführt habe, "die unsere Bereitschaft zur Entnuklearisierung, die fest war, erschüttern könnte", hieß es in der Erklärung des Ministeriums. "Unsere Erwartungen und Hoffnungen waren so naiv, dass es töricht genannt werden könnte."



Während der Gespräche habe der Norden unter anderem die Möglichkeit angesprochen, den lediglich mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangenen Koreakrieg von 1950 bis 1953 auch formal zu beenden. Darauf hätten die US-Vertreter mit einer Reihe von "Bedingungen und Ausreden" reagiert. Trump selbst wurde in der Erklärung des Nordens nicht angegriffen. "Wir behalten unser Vertrauen gegenüber Präsident Trump vollständig bei" hieß es.