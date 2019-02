Die Kündigung des INF-Vertrags betreffe "unmittelbar unsere Sicherheit in Europa", sagte von der Leyen der "Süddeutschen". Über Jahre hätten sich "die Zeichen gemehrt, dass Russland den Vertrag bricht". Dies sei "hinter unserem Rücken und außerhalb des Radars der Öffentlichkeit" geschehen. "Jetzt müssen wir alles daran setzen, die russische Seite davon zu überzeugen, wieder vertragstreu zu werden", sagte die Ministerin. "Am Ende fahren in dieser hochvernetzten Welt alle besser mit guten Beziehungen und glaubwürdiger atomarer Rüstungskontrolle."