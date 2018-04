Das Kernkraftwerk Gundremmingen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Im Rahmen des deutschen Atomausstiegs geht ein weiterer Meiler vom Netz. Am Sonntag wird im schwäbischen Gundremmingen Block B abgeschaltet. Er war knapp 34 Jahre in Betrieb. Künftig gibt es dann nur noch sieben Atomkraftwerke in Deutschland, im Dezember 2022 sollen die letzten abgeschaltet werden.



Das Ende des im März 1984 in Betrieb genommen Blocks B in Gundremmingen steht seit Jahren fest. Es war nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 festgelegt worden.