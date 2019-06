Im April war Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Washington, am Pfingstmontag in Teheran - auf beiden Reisen ging es um das Atomabkommen mit dem Iran. "Ehrlicherweise hätte ich mir an beiden Orten mehr Vernunft erwartet", sagte er nach seiner Rückkehr im ZDF-Interview (siehe Video). Dass die USA im vergangenen Sommer aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen seien, habe Deutschland "nie nachvollziehen können". Ohne das Abkommen "haben wir keine Gewähr, dass der Iran nicht doch nochmal in die Entwicklung einer Atombombe einsteigt. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern."