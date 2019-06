Bundesaußenminister Heiko Maas zieht nach seinen Gesprächen in Teheran Bilanz. Wenn der Iran aus dem Atomabkommen aussteige, "hätte er eines erreicht, nämlich sich international zu isolieren", sagte er. Das könne nicht in Teherans Interesse sein.



Alle redeten davon, dass die Spannungen im Mittleren Osten zunähmen, dass die Gefahr eines Krieges bestehe, sagte Maas im Interview mit dem ZDF. In so einer Situation könnten unvorhergesehene Ereignisse zu einer militärischen Eskalation führen.