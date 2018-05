Heiko Maas (SPD) will am Atomabkommen mit Iran festhalten. Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

Deutschland und Frankreich haben US-Präsident Donald Trump eindringlich vor einem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran gewarnt. "Wir befürchten, dass ein Scheitern dazu führt, dass es Eskalationen gibt und wir in die Zeit von vor 2013 zurückfallen werden", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) bei einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Berlin.



Beide Chefdiplomaten betonten, dass sie unabhängig von der Entscheidung der USA an dem Abkommen festhalten wollen.