Nicht nur Maas will angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Iran und USA vermitteln. Auch Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will versuchen, den Iran zum Festhalten an dem Atomabkommen zu bewegen. Vor seiner Reise am Mittwoch nach Teheran stimmt er sich laut japanischem Regierungssprecher mit US-Präsident Trump ab.