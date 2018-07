US-Außenminister Mike Pompeo (r) mit Kim Yong Chol in Nordkorea. Quelle: Andrew Harnik/Pool AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat bei seinem Besuch in Nordkorea auf einer nuklearen Abrüstung beharrt. Die Arbeit an einer kompletten Denuklearisierung sei entscheidend für die Zukunft des Landes, sagte Pompeo nach einem Treffen mit dem Ex-Geheimdienstchef Kim Yong Chol.



Pompeo beharrte auf komplette Denuklearisierung, Sicherheitsgarantien und die Rückführung der im Korea-Krieg 1950-53 gefallenen amerikanischen Soldaten in die USA. Die US-Position habe sich hier nicht abgeschwächt.