heute.de: Nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat Washington den wirtschaftspolitischen Druck auf Teheran massiv erhöht und auch die EU in die Zange genommen, die an dem Atomabkommen festhalten will. Wird der EU gerade erneut ihre außenpolitische Schwäche deutlich vor Augen geführt?