Mike Pompeo und Kim Jong Un. Quelle: -/kcna/dpa

In das Tauziehen um die atomare Abrüstung Nordkoreas kommt Bewegung. Nach seinen Gesprächen mit Machthaber Kim Jong Un am Vortag in Pjöngjang sprach US-Außenminister Mike Pompeo von "bedeutsamen Fortschritten". Beide Seiten seien einem zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Kim "ziemlich nahe".



"Beide Führer glauben, dass wirklicher Fortschritt, bedeutender Fortschritt bei dem nächsten Gipfel gemacht werden kann", sagte Pompeo vor mitreisenden Journalisten.