Washington setzt in den Verhandlungen mit Nordkorea einen Sondergesandten ein. Quelle: ap

Die US-Regierung hat den Diplomaten Stephen Biegun zum Sondergesandten für Nordkorea ernannt. Das teilte Außenminister Mike Pompeo in Washington mit. Biegun werde die US-Politik gegenüber Nordkorea leiten. So solle das Ziel einer atomaren Abrüstung Nordkoreas erreicht werden, sagte Pompeo.



Beim Gipfel mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un einer "Denuklearisierung" zugestimmt. Nähere Einzelheiten wurden damals jedoch nicht genannt.