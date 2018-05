Reaktor im Atomkraftwerk Gundremmingen Quelle: Sven Hoppe/dpa

Im Rahmen des deutschen Atomausstiegs ist Block B im schwäbischen Gundremmingen abgeschaltet worden. Die Schichtmannschaft habe am Mittag den Generator vom Stromnetz getrennt und kurz darauf den Reaktor endgültig abgeschaltet, teilte ein Sprecher mit.



Knapp 34 Jahre produzierte Block B Strom aus Kernkraft, die Betriebsgenehmigung endete am Silvestertag 2017. Künftig gibt es dann nur noch sieben Atomkraftwerke in Deutschland, im Dezember 2022 sollen die letzten abgeschaltet werden.