Die Folgen der Atomenergienutzung blieben aber noch lange sichtbar, räumte Hinz gleichzeitig ein. Vor allem die Entsorgung der radioaktiven Abfälle werde "noch sehr viel Zeit" in Anspruch nehmen. Die abgebrannten Brennelemente müssen dem Ministerium zufolge in einem Zwischenlager an dem Standort verbleiben, bis ein Endlager gefunden ist.