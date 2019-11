Seismograf

Quelle: dpa

Bei dem Erdbeben in Südfrankreich sind mindestens vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das berichteten die Präfekturen der Departements Ardeche und Drome via Twitter. Bei dem Beben mit der Stärke 5,4 wurden in dem Ort Le Teil im Rhone-Tal Hunderte Häuser beschädigt, wie der Radiosender Franceinfo unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete.



Der Energiekonzern EDF teilte mit, dass drei Reaktoren des Atomkraftwerks Cruas-Meysse rund zehn Kilometer nördlich von Montelimar heruntergefahren werden.