Emmanuel Macron, französischer Präsident.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Serie von Gesprächen zur Lösung des Atomstreits mit dem Iran angekündigt. In der kommenden Woche will er mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani sowie den US- und russischen Kollegen Donald Trump und Wladimir Putin sprechen.



Man habe in den vergangenen Wochen "das Schlimmste verhindern können" wie auch Überreaktionen auf der iranischen Seite. Die USA haben das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt.