Stephen Biegun ist der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea.

Quelle: Ed Jones/POOL AFP/AP/dpa

Die USA haben einer von Nordkorea bei den Atomverhandlungen gesetzten Frist bis Jahresende eine Absage erteilt. Stephen Biegun, Sondergesandter für Nordkorea, sagte in Südkoreas Hauptstadt Seoul, Pjöngjang solle schnell an den Verhandlungstisch zurückkehren.



An seine nordkoreanischen Verhandlungskollegen gerichtet sagte Biegun: "Es ist Zeit für uns, unsere Arbeit zu tun. Lassen Sie uns das fertig bringen." Hochrangige Beamte Nordkoreas hatten kürzlich mitgeteilt, dass eine Denuklearisierung vom Tisch sei.