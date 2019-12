Dass sich die Gruppe online wie offline trifft, bietet enormes Radikalisierungspotenzial. "Wenn es mehrere Mitglieder gibt, die zusammenarbeiten, hat das eine andere Dimension als einzelne Individuen, die sich in Online-Netzwerken radikalisieren, die Planung dann aber alleine und isoliert durchführen", sagt Extremismusexpertin Ebner. Ein so genannter "Lone Wolf" war dagegen vermutlich der Attentäter von Halle, der am 9. Oktober einen Massenmord in einer Synagoge verüben wollte. Die Sicherheitstür hinderte ihn am Eindringen, daraufhin erschoss er eine Passantin und einen Besucher in einem Döner-Imbiss. Die Gewalttat streamte er live im Internet.