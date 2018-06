Start einer russischen Sarmat-Interkontinentalrakete. Quelle: RU-RTR Russian Television/AP/dpa

Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger warnt angesichts der Atomwaffenpläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einer Aufrüstungsspirale in Ost und West.



"Mit ihren ständigen Drohungen und Aufrüstungsankündigungen legen Präsident Putin und Präsident Trump die Axt an die noch wenigen funktionierenden Elemente der internationalen Rüstungskontrolle", sagte sie. Putin hatte am Donnerstag eine Serie neuer, angeblich nicht abfangbarer Nuklearwaffen vorgestellt.