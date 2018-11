US-Präsident Trump (l) und Russlands Präsident Wladimir Putin. Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Nach US-Präsident Donald Trump hat auch der russische Staatschef Wladimir Putin die Erwartungen an ein Treffen beim bevorstehenden Weltkriegsgedenken in Paris heruntergeschraubt. "In Paris wird es eher nicht klappen mit einem Treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Der komplizierte Zeitplan der Veranstaltung lasse das nicht zu.



Hintergrund ist der von Trump angekündigte Rückzug der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag zum Verbot nuklearer Kurz- und Mittelstreckenraketen.