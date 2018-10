Boris Johnson, der ehemalige Außenminister von Großbritannien. Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat deutliche Kritik an den Brexit-Plänen von Premierministerin Theresa May geübt. Der "Chequers-Deal" sei ein "Betrug" und solle verworfen werden, forderte Johnson beim Parteitag der Konservativen.



Einen Rücktritt von May forderte er aber nicht. Er rief stattdessen die Parteimitglieder auf, May dabei zu "unterstützen", von ihren Brexit-Plänen Abstand zu nehmen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Johnson wolle selbst Regierungschef werden.