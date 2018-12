Frankreich ist wieder Ziel eines Anschlags geworden. Bei dem Angriff mitten in der Weihnachtszeit wurden am Dienstagabend drei Menschen in Straßburg getötet, wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am frühen Morgen mitteilte. Zwölf Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen sehr schwer. Unter den Getöteten soll auch ein Tourist aus Thailand sein. Nach Angaben des Außenministeriums in Bangkok handelt es sich bei einem der Opfer um einen 45 Jahre alten Mann, der zusammen mit seiner Frau in Frankreich Urlaub machte.



Die Polizei geht bei der Tat von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angreifer war am frühen Mittwochmorgen noch auf der Flucht.