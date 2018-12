Die Abgeordenten mussten im Parlamentsgebäude bleiben. Archivbild

Der tödliche Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt hat auch die Abgeordneten des EU-Parlaments in eine Ausnahmesituation gebracht. Über Stunden hinweg saßen die Volksvertreter in dem Parlamentsgebäude in der Stadt im Elsass fest.



Am frühen Mittwochmorgen erklärte Parlamentspräsident Antonio Tajani seinen Kollegen, dass sie das Gebäude auf eigenes Risiko verlassen dürften. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies aber nur in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, betonte Tajani.