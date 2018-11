Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung versicherte LKA-Chef Steiof, dass seine Behörde erst nach dem Anschlag von der V-Person erfahren habe, dass ihr der Terrorplan Amris bekannt gewesen sei. Nach dem Bericht handelt es bei dem Mitwisser Amris um einen wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung vorbestraften Mann. Feysal H. sei ein islamistischer Gefährder, mehrfach vorbestraft, der wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung sei. Wie Amri sei Feysal H. auch Stammgast in der mittlerweile geschlossenen dschihadistischen Fussilet-Moschee gewesen.



Wann er von Amris Plan erfuhr und wann er der V-Person des LKA davon erzählte, sei unklar. Der islamistische Attentäter hatte am 19. Dezember mit einem entführten Lastwagen einen Anschlag verübt. Zwölf Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt. Es war der bislang schwerste islamistische Anschlag in Deutschland. Amri wurde später auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.