Am Sonntag hatte ein Mann in Toronto zwei Frauen erschossen. Quelle: Christopher Katsarov/The Canadian Press/AP/dpa

Der Todesschütze von Toronto hat laut seiner Familie psychische Probleme gehabt. Ein so verheerendes Ende hätten sie sich aber nie für ihn vorstellen können, so die Angehörigen des mutmaßlichen Attentäters. Die Polizei hatte den Schützen als einen 29-Jährigen namens Faisal H. identifiziert.



Am Sonntagabend soll er in einem belebten Viertel von Toronto ein zehnjähriges Mädchen und eine 18-Jährige erschossen sowie 13 Menschen verletzt haben. H. starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei.