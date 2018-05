Ex-US-Präsident John F. Kennedy wurde 1963 in Dallas ermordet Quelle: Tampa Bay Times/Tampa Bay Times/Zuma/dpa

US-Präsident Donald Trump will auch die letzten noch unter Verschluss gehaltenen Akten über die Ermordung von Präsident John F. Kennedy zur Veröffentlichung freigeben. Lediglich die Namen und Adressen noch lebender Menschen, die in den "JFK Files" vorkämen, würden zurückgehalten, twitterte Trump.



Einen konkreten Zeitpunkt für die Veröffentlichung nannte Trump aber nicht. Bereits am vergangenen Donnerstag war der größte Teil der bisher noch geheimgehaltenen Unterlagen publik gemacht worden.