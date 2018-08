In Kabul kommt es immer wieder zu Anschlägen. Symbolbild Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei einem Anschlag in Kabul sind mindestens 48 Menschen getötet worden. Weitere 67 Personen seien bei der Attacke verletzt worden, sagte Wahidullah Madschroh, Sprecher des Gesundheitsministeriums.



Ein Selbstmordattentäter habe sich in einem Bildungszentrum im Westen der afghanischen Hauptstadt in die Luft gesprengt, sagte Salim Almas von der Kriminalpolizei Kabul. Demnach zündete der Attentäter seine Bombe in einem Bildungszentrum im Viertel Dascht-e Bartschi.