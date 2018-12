Was wir wissen: Die französischen Behörden sind sich sicher, den Täter zu kennen. Es soll sich um einen 29 Jahre alten Mann aus Straßburg handeln, der als potenzieller Gefährder eingestuft wurde. Laut Innenminister Castaner wurde er in der Vergangenheit bereits in Frankreich, aber auch in Deutschland verurteilt. Über den Verdächtigen sei ein sogenanntes "Fiche S" (das französische Wort "fiche" bedeutet "Kartei" oder "Akte") geführt worden. In dieser Kategorie werden frankreichweit rund 26.000 Personen geführt, von denen 10.000 als stark radikalisiert gelten würden.



Nach Kenntnis der deutschen Justiz hat der Verdächtige bereits etliche Jahre im Gefängnis verbracht - in allen Fällen ging es um Einbrüche. So verurteilte das Amtsgericht Singen den Mann Mitte 2016 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft, weil er in eine Zahnarztpraxis in Mainz und eine Apotheke in Engen im Süden Baden-Württembergs eingebrochen war. Gefängnisstrafen hatte er danach auch nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Schweiz verbüßen müssen.



Offiziell unbestätigt ist ein Bericht des Senders France Info, der sich auf Behörden beruft, wonach der Verdächtige am Dienstagmorgen eigentlich wegen versuchten Mordes hätte verhaftet werden sollen. Er sei jedoch nicht zu Hause angetroffen worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, Stunden vor den Schüssen, sollen Granaten gefunden worden sein, wie der Sender und die Zeitung "Le Parisien" berichteten.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der Verdächtige ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln sein. Bei den Schusswechseln mit Sicherheitskräften wurde er vermutlich verwundet.



Reine Spekulationen sind bislang die Gerüchte, der Täter könnte Komplizen gehabt haben. Dazu gibt es keinerlei Hinweise.