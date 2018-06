Ein israelischer Soldat im Westjordanland. Archivbild Quelle: Wisam Hashlamoun/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Das israelische Militär hat im Westjordanland nach eigenen Angaben einen palästinensischen Angreifer getötet. Der Mann habe in Hebron versucht, sein Auto in israelische Soldaten hineinzufahren, teilte das Militär mit.



Die Truppen hätten das Feuer eröffnet und den Attentäter erschossen. Alle Soldaten seien unverletzt geblieben. In den vergangenen Jahren haben palästinensische Angreifer im Westjordanland bereits häufiger Angriffe mit Messern oder Fahrzeugen auf israelische Soldaten verübt.