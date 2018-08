Theresa May, Premierministerin von Großbritannien. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Weil er ein Attentat auf die britische Premierministerin Theresa May plante, muss ein 21-Jähriger aus dem Norden Londons lebenslang hinter Gittern. Das entschied das Londoner Strafgericht Old Bailey.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Bomben im Regierungsviertel zur Explosion bringen und May mit einem Messer oder einer Schusswaffe töten wollte. Geschnappt wurde der Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), weil er im Internet verdeckten Ermittlern in die Falle gegangen war.