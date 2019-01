Innenstädte sind laut einer Umfrage mitunter wenig attraktiv.

Die Einkaufsstraßen in deutschen Innenstädten sorgen bei vielen Verbrauchern allenfalls für lauwarme Begeisterung. Das zeigt eine Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) von mehr als 59.000 Innenstadtbesuchern in 116 Städten. Die Verbraucher gaben den Zentren im Durchschnitt die Note "Drei plus".



Das reiche auf Dauer nicht, konkurrenzfähig zu sein, urteilte IFH-Geschäftsführer Boris Hedde. Hedde empfiehlt den Kommunen, mehr für die Aufwertung ihrer Innenstädte zu tun.