Weihnachtspäckchen (Symbolbild).

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Millionen US-Bürger rüsten sich für ein zunehmendes Phänomen vor ihrer Haustür: Dreiste Diebe haben es wieder auf Weihnachtspäckchen abgesehen, die dort abgelegt werden. 2017 wurden laut einer Versicherungs-Umfrage 26 Millionen US-Bürger Opfer des Paketklaus. Mit Attrappen versuchen Bürger nun, die Gauner zu überlisten.



In den USA wird in der Regel eine offene Willkommenskultur in den Nachbarschaften gepflegt, weshalb Pakete oft einfach auf den Vortreppen der Empfänger abgelegt werden.