Reisende in Frankreich brauchen weiter Geduld.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Auch an Silvester ist der Nah- und Fernverkehr wegen des Dauerstreiks gegen die Rentenreform in Frankreich extrem gestört. In der Hauptstadt Paris fuhren zahlreiche Metrolinien nur eingeschränkt, zwei blieben komplett geschlossen.



Mit der umstrittenen Rentenreform will die französische Mitte-Regierung die Zersplitterung in 42 verschiedene Einzelsysteme beenden. Der Ausstand legt seit dem 5. Dezember den öffentlichen Nahverkehr in Paris und den Fernverkehr per Zug im Land lahm.