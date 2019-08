Horst Seehofer (CSU) will Kontrollen an der Grenze zur Schweiz einführen. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) will Kontrollen an der Grenze zur Schweiz einführen. Er werde alles für intelligente Kontrollen "in die Wege leiten", sagte er dem "Spiegel". 2018 seien rund 43.000 unerlaubte Einreisen registriert worden. Er plane eine "erweiterte Schleierfahndung und anlassbezogene, zeitlich befristete Kontrollen".



Die Ankündigung kommt kurz nach dem Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof. Ein nahe Zürich lebender Eritreer soll ihn vor einen ICE gestoßen haben.