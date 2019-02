Ein nicht fertiggestelltes Haus steht in einem Neubaugebiet.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der rasante Anstieg der Immobilienpreise hat nach Beobachtung der Bundesbank auch die ländlichen Regionen in Deutschland voll erfasst. In weiten Teilen der Republik hätten sich Häuser und Wohnungen im vergangenen Jahr erneut kräftig verteuert. Das stellen die Experten der Notenbank fest.



Einer der Gründe dafür sei, dass das Preisniveau in den Städten bereits so hoch sei, dass sich viele Menschen nach Alternativen im Umland umsähen. Auch das Bauen verteuerte sich demnach erneut erheblich.