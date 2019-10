CSU-Vize Dorothee Bär, die auch Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt ist, und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wiesen Seehofers Äußerungen in einer CSU-Vorstandssitzung zurück. Auch CSU-Chef Markus Söder warnte in München, ohne Seehofer zu nennen, bei der Aufarbeitung des Anschlags von Halle vor Pauschalurteilen gegen die Gamer-Szene. Seehofer selbst war in der Sitzung nicht anwesend - er hat in Folge des Attentats von Halle dafür plädiert, die Gamer-Szene "stärker in den Blick" zu nehmen.