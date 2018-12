Friedrich Merz (CDU) will der Politik treu bleiben. Archivbild

Der CDU-Politiker Friedrich Merz will seiner Partei auch dann zur Verfügung stehen, wenn sie ihn auf dem Parteitag nicht zum Vorsitzenden wählt. "Es ist für mich völlig klar, dass ich auch nach diesem Parteitag am kommenden Wochenende der CDU zur Verfügung stehe, wenn sie es denn will", sagte Merz in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



Merz konkurriert mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn um die Nachfolge von CDU-Chefin Angela Merkel.