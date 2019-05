Französische Fluglotsen haben ihre Arbeit niedergelegt. Symbol

Ein Fluglotsenstreik in Frankreich hat für Ausfälle und Verspätungen gesorgt - auch in Deutschland. An bayerischen Flughäfen waren Verbindungen nach Frankreich, Spanien und Portugal betroffen. Am Flughafen Frankfurt fielen nach Angaben eines Sprechers vereinzelt Flüge aus oder verspäteten sich.



Der Streik begann am Mittwochabend und soll bis Freitagmorgen um 6 Uhr andauern. Die Gewerkschaften wollen damit gegen Stellenstreichungen und befristete Verträge ankämpfen.