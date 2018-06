Die Ozonschicht umgibt die Erde - aber nicht überall gleich. Quelle: Nasa / Noaa Goes / Handout/NASA / NOAA GOES/dpa

Die Ozonschicht der Erde erholt sich - aber nicht überall. Die Schicht, die die Erde vor den krebserregenden UV-Strahlen der Sonne schützt, wird an den Polen zwar wieder dicker, nicht aber in tieferen Breitengraden, berichten Forscher im Fachblatt "Atmospheric Chemistry and Physics".



Davon betroffen sind große Teile der Welt, wie beispielsweise auch Deutschland. Dort schrumpfe die Ozonkonzentration in der unteren Stratosphäre weiter. Warum, wissen die Experten noch nicht.